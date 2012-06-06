Rocade A 631
Afin de permettre le déroulement du triathlon de Bègles, la circulation sera interdite sur la rocade A 631 dans l’échangeur 21, bretelle de sortie du sens Bordeaux-Centre vers Bègles, le :
- dimanche 10 juin 2012 de 9h30 à 17h30
Les usagers seront déviés par la bretelle d’accès à la rocade intérieure A 630 dans l’échangeur 21, la rocade intérieure A 630 et la bretelle de sortie de la rocade intérieure dans l’échangeur 20.
La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.
La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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