Rocade A 630 : Sens intérieur - Travaux de réfection de la chaussée sur les communes de Villenave d’Ornon, Gradignan et Talence

La DIR Atlantique va réaliser des travaux de réfection de chaussée sur la rocade intérieure - communes de Villenave d’Ornon, Gradignan et Talence entre les échangeurs 19 et 16.

Les travaux dureront 12 nuits réparties entre le 21 mai et le 15 juin 2012 et seront exécutés en semaine entre 21h00 et 6h00.

En fonction de l’avancement des travaux la circulation sera interdite ponctuellement sur la rocade et sur les bretelles d’entrée et de sortie de cette section. Un linéaire de 600 mètres de chaussée environ sera réalisé chaque nuit.

Les usagers seront informés des conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et des panneaux d’information au niveau de l’autoroute A 62, sens Sud Nord et de la rocade A 630, sens intérieur en amont de l’échangeur 20. Ils seront invités à emprunter la rocade Ouest.

Certaines bretelles pourront être fermées. Dans ce cas, les usagers pourront emprunter un itinéraire de déviation locale matérialisé par des panneaux à fond jaune.

La vitesse pourra être limitée à 70 km/h sur les sections remises à la circulation le matin.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées par la DIR Atlantique.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.