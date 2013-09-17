RN89 : Travaux de régénération des chaussées

3ème TRANCHE DE TRAVAUX

En semaine chaque nuit de 21h à 6h

- du lundi 9 au vendredi 27 septembre 2013



la circulation sur la RN89 se fera sur une seule voie dans chaque sens :



Chaque week-end

- du vendredi 13 à 21h au dimanche 15 septembre 2013 à 15h

- du vendredi 20 à 21h au dimanche 22 septembre 2013 à 15h



la circulation sur la RN89 sera basculée sur la voie de gauche de la chaussée opposée et les bretelles d’entrée des échangeurs n°5 et n°4 seront fermées :

Week-end de secours du vendredi 27 à 21h au dimanche 29 septembre 2013 à 15h

Annexe 1 : Carte phasage des travaux juin 2013

Annexe 2 : Carte itinéraires de délestage septembre 2013

Annexe 3 : Carte itinéraires de délestage locaux septembre 2013

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