RN89 : Travaux de régénération des chaussées

3ème TRANCHE DE TRAVAUX

En semaine chaque nuit de 21h à 6h
- du lundi 9 au vendredi 27 septembre 2013

  • la circulation sur la RN89 se fera sur une seule voie dans chaque sens :

Chaque week-end
- du vendredi 13 à 21h au dimanche 15 septembre 2013 à 15h
- du vendredi 20 à 21h au dimanche 22 septembre 2013 à 15h

  • la circulation sur la RN89 sera basculée sur la voie de gauche de la chaussée opposée et les bretelles d’entrée des échangeurs n°5 et n°4 seront fermées :

Week-end de secours du vendredi 27 à 21h au dimanche 29 septembre 2013 à 15h

Annexe 1 : Carte phasage des travaux juin 2013
Annexe 2 : Carte itinéraires de délestage septembre 2013
Annexe 3 : Carte itinéraires de délestage locaux septembre 2013
 
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