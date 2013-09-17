RN89 : Travaux de régénération des chaussées
3ème TRANCHE DE TRAVAUX
En semaine chaque nuit de 21h à 6h
- du lundi 9 au vendredi 27 septembre 2013
- la circulation sur la RN89 se fera sur une seule voie dans chaque sens :
Chaque week-end
- du vendredi 13 à 21h au dimanche 15 septembre 2013 à 15h
- du vendredi 20 à 21h au dimanche 22 septembre 2013 à 15h
- la circulation sur la RN89 sera basculée sur la voie de gauche de la chaussée opposée et les bretelles d’entrée des échangeurs n°5 et n°4 seront fermées :
Week-end de secours du vendredi 27 à 21h au dimanche 29 septembre 2013 à 15h
Sur le même sujet
VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)
Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne
20 juillet 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 24/06 à 21h au 25/06 à 6h, et du 25/06 à 21h au 26/06 à 6h
22 juin 2026