RN150 Saintes-Royan : réfection de la couche de roulement

Des travaux de réfection de la couche de roulement de la RN 150 au droit de la commune de Pisany sont programmés du 22 au 31 mars 2010 dans les deux sens de circulation.

Pour assurer la sécurité des usagers et celles des intervenants, la circulation est basculée sur la chaussée opposée au droit de la section en travaux qui est temporairement ouverte à double sens. Les échangeurs de Pisany-Est et Ouest sont fermés à la circulation : des déviations sont mises en place empruntant l’ancien tracé de la RN 150 et les voies de dessertes locales.

Pour leur sécurité et celles des intervenants, les usagers sont invités à la plus grande vigilance et prudence de respecter la signalisation temporaire et de rester prudent.

Le district de Saintes est à votre disposition pour tout renseignement au 05.46.92.83.22.

Plan de situation

RN150 - Plan de situation

Téléchargez le