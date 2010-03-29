RN141 Saintes-Cognac : réfection de la couche de roulement

L’état de la couche de roulement de la RN 141 au droit de Saint Laurent de Cognac nécessite une réfection sur une section de l’ordre de 1 km. Les bordures immédiates des voies de circulation seront également revêtues.

Les travaux sont prévus à partir du 22 mars 2010 pour une durée de 3 à 4 semaines suivant les aléas météorologiques.

Pour assurer la sécurité des usagers et des intervenants, ces travaux imposent de libérer la portion de chaussée traitée de toute circulation par tronçon de 500 m par sens de circulation. Au droit du tronçon en travaux, la circulation sera régulée par un alternat , de 8h00 à 18h00 pendant les jours de semaine.

Un itinéraire conseillé pour le sens Cognac vers Saintes sera mis en place par le réseau départemental (RD83-RD24).

Pour leur propre sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à être particulièrement vigilents et prudents.

Le district de Saintes est à votre disposition pour tout renseignement au 05.46.92.83.22.

Plan de situation et d’itinéraire conseillé

RN141 - Réfection de chaussée - itinéraire conseillé

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