RN134 - Mise en sécurité entre Bélair-Oloron - secteurs 3-4 : la dernière ligne droite !

Débutés en mai 2024 pour un montant de 7 M€, les travaux des secteurs 3 et 4 de l’opération globale de sécurisation de la RN134 entre Bélair et Oloron (30 M€ au total sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la DIRA) sont entrés dans leur dernière phase.

Depuis lundi 12 mai et jusqu’au 21 mai, les entreprises réalisent les enrobés de la couche de roulement sous la surveillance des équipes du SIR - site de Pau. 6 000 tonnes de BBSG mis en œuvre sur 3 km de RN134 réaménagée entre le nouveau giratoire d’Ogeu et Herrère.

Il restera ensuite à réaliser les derniers travaux de signalisation (horizontale et verticale) et la pose des dispositifs de retenue avant d’offrir aux usagers, début juin, une RN134 désormais sécurisée et mise aux normes environnementales depuis Belair jusqu’à Escout (secteurs 1,2,3,4 et 5).