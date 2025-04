RN134 : Comité de suivi des mesures compensatoires

Mardi 1er avril 2025 : journée studieuse sur la RN134, consacrée aux mesures environnementales mises en œuvre dans le cadre de l’opération de sécurisation entre Belair et Oloron-Sainte-Marie.

La matinée a été consacrée à la visite des nombreux aménagements réalisés pour la petite faune et aux échanges techniques sur les quelques adaptations permettant d’accroître leur efficacité.

L’après-midi fut réservée à la 3ème réunion du comité de suivi des mesures compensatoires, accueillie en mairie d’Ogeu-les-Bains. Une excellente occasion pour faire le point sur les actions d’ores et déjà réalisées et sur les efforts déployés pour mettre en œuvre la totalités des mesures figurant dans l’arrêté d’autorisation environnementale.

Remerciements au Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine qui nous accompagne dans ce projet et à l’ensemble des participants.

Cette opération d’un montant de 30,3 M€ est financée à 100% par l’État.