RN11 - réfection de chaussées sens Niort-La Rochelle

Pour le confort et la sécurité durables des usagers, la DIR Atlantique réalise du 3 mai au 11 juin, la réfection de la chaussée (y compris des bandes d’arrêt d’urgence) de la RN11 dans le sens Niort vers La Rochelle sur les communes de Frontenay Rohan Rohan, Amuré, Epannes, Mauzé sur le Mignon et Prin-Deyrançon (PR 54 à 57 et 60 à 63,5).

Ces travaux qui concernent un linéaire total de 6 kilomètres pour un montant de 1 M€ financé par l’État, de l’échangeur entre la RN11 et la RN248 jusqu’à l’échangeur de Mauzé Est, ont débuté le 3 mai et se poursuivront jusqu’au 11 juin 2010.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la circulation doit être neutralisée sur la chaussée en travaux. Aussi, la circulation dans le sens Niort vers La Rochelle est basculée sur la chaussée opposée ouverte à la circulation à double sens , de 8h00 le matin du premier jour à 17h00 le dernier jour de chaque semaine

du lundi 3 au vendredi 7 mai 2010

du lundi 10 au mercredi 12 mai 2010

du lundi 17 au vendredi 21 mai 2010

du mardi 25 au vendredi 28 mai 2010

du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2010

du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2010.

Pour la réfection de la bande d’arrêt d’urgence (PR 56 à 57), seule la voie de droite du sens de circulation Niort vers la Rochelle est neutralisée, sans basculement de la circulation.

La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h dans les zones de circulation à une voie par sens. Elle est fixée à 50 km/h les zones pour le basculement d’une chaussée à l’autre.

Quand la chaussée est neutralisée au droit des bretelles d’accès des échangeurs, les usagers sont déviés soit par demi tour à l’échangeur suivant en empruntant la RN11 dans le sens de circulation La Rochelle vers Niort, soit par une déviation spécifique empruntant le réseau départemental et communal.

Les usagers sont invités à suivre la signalisation temporaire balisant les itinéraires de déviation mis en place et à faire preuve de la plus grande prudence au droit des zones de travaux pour leur sécurité et celle des intervenants.

Le district de Saintes se tient à la disposition des usagers pour toute information complémentaire (Tél. 05 46 92 83 22).

Plan de situation

Plan de situation des travaux

Télécharger le