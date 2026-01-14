RN10 - travaux section Ruffigny-Vivonne : Phase préparatoire

Les travaux préparatoires à la création de l’échangeur n°33 entre Ruffigny (commune d’Iteuil) et Vivonne reprennent après des premiers déboisements réalisés en début d’année 2025. Les travaux de décapage des terres végétales ont débuté le 5 janvier 2026 et devraient se poursuivre jusqu’à fin février en fonction des conditions météorologiques. Des interventions ponctuelles sont également réalisées : études géotechniques, piquetage, etc. Ces premières mesures auront des impacts limités sur la circulation sur la RN10 (neutralisation momentanée de la voie de gauche pour des sondages en terre-plein central) et sur la voie de l’Anjouinière.

Démarrage des travaux de décapage – semaine du 5 au 9 janvier 2026

