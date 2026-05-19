RN10 : travaux section Ruffigny-Vivonne - Phase A - point d’avancement du chantier

Les travaux routiers du futur échangeur se poursuivent.

Depuis mi-mars, les premiers terrassements ont eu lieu et les travaux de fondation du futur pont de l’échangeur vont bon train.

Le 22 mai, l’ensemble des 16 pieux qui composent les fondations du pont sera achevé et la réalisation de la pile centrale de l’ouvrage pourra commencer. Cela représente environ 375 mètres linéaires de pieux, le plus profond étant ancré à 27m dans le terrain naturel.

Les mesures d’exploitations actuelles sont maintenues jusqu’au 15 juillet (voir détails dans l’article du 13/03/2026 : RN10 - travaux section Ruffigny-Vivonne - Phase A) :

neutralisation des voies de gauche de la RN10 dans les deux sens de circulation au droit des travaux,

vitesse maximale autorisée sur la RN10 abaissée à 70 km/h au droit des travaux,

fermetures de certains mouvements au niveau du carrefour de la ZA de l’Anjouinière, notamment interdiction de tourner à gauche de la ZA de l’Anjouinière vers la RN10 direction Angoulême.