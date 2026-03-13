RN10 - travaux section Ruffigny-Vivonne - Phase A

Les travaux préparatoires de déboisement et décapage de l’emprise des futurs aménagements sont achevés.

Achèvement des travaux de décapage – vue aérienne fin février 2026 | © DIR Atlantique

Les travaux routiers vont être lancés. Ils consistent à réaliser dans un premier temps le nouvel échangeur dénivelé au niveau du carrefour actuel entre la RD95 et la RN10 (échangeur n°33). Dans un second temps, la bretelle de sortie n°33.1 vers la zone d’activités de l’Anjouinière sera réaménagée. Les travaux vont nécessiter la mise en place de mesures d’exploitation adaptées à l’avancement du chantier.

À compter du lundi 16 mars 2026 à 8 h et jusqu’à la finalisation de l’échangeur prévue au printemps 2027, le carrefour entre la RD95 et la RN10 sera fermé à la circulation.

De plus, pour la première phase des travaux et jusqu’au jeudi 9 juillet 2026 à 18 h les dispositions suivantes sont prévues :

neutralisation des voies de gauche de la RN10 dans les deux sens de circulation au droit des travaux,

vitesse maximale autorisée sur la RN10 abaissée à 70 km/h au droit des travaux,

fermetures de certains mouvements au niveau du carrefour de la ZA de l’Anjouinière, notamment interdiction de tourner à gauche de la ZA de l’Anjouinière vers la RN10 direction Angoulême.

Des déviations, présentées dans la fiche information travaux en annexe, seront mises en place pendant toute la période de travaux pour assurer la circulation des usagers.