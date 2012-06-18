RN10 : Commune de Croutelle - Travaux de réfection de chaussée sens Bordeaux/Poitiers
Dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée sur la RN10 entre les PR 60+900 et 60+500, sens Bordeaux/Poitiers, sur la commune de Croutelle, et en fonction de l’avancement des travaux, la circulation sera interdite chaque nuit de 20h00 à 7h00, du lundi 18 juin 2012 à 20h00 au vendredi 22 juin 2012 à 7h00 :
- La RN10, sens Bordeaux/Poitiers, sera fermée à la circulation entre les PR 61+350 et 60+050. Les usagers emprunteront la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée sera limitée à 90 km/h dans la section concernée sauf au droit des basculements où la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
- La bretelle de liaison de la RN10, sens Bordeaux/Poitiers, avec l’autoroute A10 sera fermée à la circulation (plan déviation 1). Les usagers seront déviés par la RN10, sens Bordeaux/Poitiers, jusqu’au giratoire RN10/RD910 puis par la bretelle d’entrée de l’autoroute A10.
- La bretelle de liaison de l’autoroute A10 avec la RN10, sens Bordeaux/Poitiers sera fermée à la circulation (plan déviation 2). Les usagers seront alors déviés par la RN10 (sens Poitiers/Bordeaux), la bretelle de sortie dans l’échangeur RN10/RD61, la bretelle d’entrée de la RN10 et la RN10 dans le sens Bordeaux/Poitiers.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
Annexe :
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