Les travaux de pose de boucles de comptage au sol sur la RN 237 et la RN 537 dans l’échangeur de « Chef de Baie » sur le territoire de la commune de La Rochelle, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants, des mesures temporaires d’exploitation seront mise en oeuvre successivement, la nuit du mardi 24 avril 2012 à 20 heures au mercredi 25 avril 2012 à 4 heures :

sur la RN 237 sens La Rochelle/Ile de Ré : la bretelle d’accès à la RN 537 dans l’échangeur "Chef de Baie" (PR 5+450) sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN 237 direction Ile-de-Ré, feront demi-tour au niveau de l’échangeur de "Laleu" (PR 6+800) via la rue de Béthencourt pour reprendre la RN 237 sens Ile-de-Ré/La Rochelle jusqu’à l’échangeur "Chef de Baie" vers la RN 537.

sur la RN 237 sens Ile-de-Ré/La Rochelle : la bretelle d’accès à la RN 537 dans l’échangeur "Chef de Baie" (PR6+250) sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN 237 dans le sens Ile-de-Ré/La Rochelle, feront demi-tour au niveau de l’échangeur de "Lagord" (PR 3+200) via la RD 104 pour reprendre la RN 237 sens La Rochelle/Ile de Ré jusqu’à l’échangeur "Chef de Baie" vers la RN 537.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél.05.45.94.52.61).

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