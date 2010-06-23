RN 250 - Réfection de la signalisation horizontale - Communes de La Teste de Buch et Gujan-Mestrac

La réfection de la signalisation horizontale sur la RN 250 entre le carrefour de La Hume et l’échangeur du Pyla dans les deux sens de circulation est nécessaire en 2010 pour maintenir le niveau optimal de sécurité des usagers.

Pour la réalisation de ces travaux dans des conditions optimales de sécurité des usagers et des intervenants, la RN 250 est fermée à la circulation par tronçons successifs, la nuit en semaine, de 22h00 à 6h00

du mercredi 23 juin à 21h00 au vendredi 25 juin 2010 à 6h00 et du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2010.





Lorsque la section de la RN 250 comprise entre le carrefour giratoire de La Hume et le carrefour giratoire de Bonneval est fermée à la circulation :

Les usagers circulant dans le sens Bordeaux/Arcachon sont déviés depuis l’échangeur de La Hume par la RD 652 jusqu’à La Hume et la RD 650 de La Hume à Arcachon ;

sont déviés depuis l’échangeur de La Hume par la RD 652 jusqu’à La Hume et la RD 650 de La Hume à Arcachon ; Les usagers circulant dans le sens Arcachon/Bordeaux sont déviés depuis le carrefour de Bonneval, par le boulevard de l’Industrie, la route de l’aérodrome et la RD 652 jusqu’au carrefour de La Hume.



Lorsque la section de la RN 250 comprise entre le carrefour giratoire de Bonneval vers le carrefour giratoire de Cazaux est fermée à la circulation :

Les usagers circulant dans le sens Bordeaux/Arcachon sont déviés depuis l’échangeur de Bonneval par le boulevard de l’Industrie, l’avenue Gustave Eiffel et la RD 112 jusqu’au carrefour de Cazaux ;

sont déviés depuis l’échangeur de Bonneval par le boulevard de l’Industrie, l’avenue Gustave Eiffel et la RD 112 jusqu’au carrefour de Cazaux ; Les usagers circulant dans le sens Arcachon/Bordeaux sont déviés depuis le carrefour de Cazaux, par le boulevard de l’Industrie, l’avenue Gustave Eiffel et la RD 112 jusqu’au carrefour de Bonneval.



Lorsque la section de la RN 250 comprise entre le carrefour giratoire de Cazaux vers l’échangeur du Pyla est fermée à la circulation :

Les usagers circulant dans le sens Bordeaux/Arcachon sont déviés depuis l’échangeur de Cazaux par la RD 112, l’avenue des Miquelots et la RD 259 jusqu’à l’échangeur du Pyla ;

sont déviés depuis l’échangeur de Cazaux par la RD 112, l’avenue des Miquelots et la RD 259 jusqu’à l’échangeur du Pyla ; Les usagers circulant dans le sens Arcachon/Bordeaux sont déviés depuis l’échangeur du Pyla, par la RD 259, l’avenue des Miquelots et la RD 112 jusqu’au carrefour de Cazaux.

Le district de MIOS est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 57 71 50 11

Plan de situation

Plan de situation des travaux sur la RN 250

Télécharger le