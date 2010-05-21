RN 248 - Travaux de réparation du pont de la Cayelle en Deux-Sèvres

La réparation du pont dit « de la Cayelle », qui supporte la bretelle d’accès à la RN 11 depuis la RN 248, dans le sens Paris (A 10) vers La Rochelle (commune de Frontenay-Rohan-Rohan) doit être achevée cette année.

Les travaux pour se faire se dérouleront du 25 mai au 14 juin 2010.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, la RN 248 (du PR 6+150 au PR 8+760) dans le sens Paris (A 10) vers La Rochelle sera interdite à la circulation sur environ 3 km pendant la durée des travaux.

Les usagers seront déviés :

pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, par depuis l’échangeur RN 248 / RD 650 / A 10 jusqu’à la RN 11, par la RD 650 et la RD 611 (contournement de Niort).

pour les véhicules légers et les poids-lourds ayant une destination locale (Frontenay et Vallans), par la RD 118, dans l’agglomération de Frontenay Rohan Rohan puis la RD 611 jusqu’à la RN 11.

dans l’agglomération de Frontenay Rohan-Rohan, les poids-lourds empruntent la RD 611 en direction de Niort jusqu’au giratoire de "la Camargue" situé à l’entrée sud-ouest de Niort et font demi-tour pour reprendre la direction La Rochelle. Ils ne peuvent franchir l’échangeur entre les RD 611 et RD 118 pour cause de gabarit limité à 4,30 m par l’ouvrage supportant la RD 611 au dessus de la RD 118.

Les déviations sont balisées par une signalisation temporaire adaptée pour la meilleure information des usagers.

Le district de Saintes se tient à la disposition des usagers pour tout complément d’information - Tél. 05 46 92 83 22

Plan de situation et de déviations

Plan de situation

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