RN 237/RN 537 - Echangeur Chef de Baie - Prolongation des travaux de réalisation de boucles de comptages

Les travaux de réalisation de boucles de comptages initialement prévus les 24 et 25 avril 2012 n’ont pu être réalisés en totalité. Ils seront finalisés dans la nuit du mercredi 30 mai 2012 à partir de 20h00 au 31 mai 2012 à 4h20. Des restrictions de circulation sont nécessaires :

sur la RN 237 sens La Rochelle/Ile de Ré : la bretelle d’accès à la RN 537 dans l’échangeur "Chef de Baie" (PR 5+450) sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN 237 direction Ile-de-Ré, feront demi-tour au niveau de l’échangeur de "Laleu" (PR 6+800) via la rue de Béthencourt pour reprendre la RN 237 sens Ile-de-Ré/La Rochelle jusqu’à l’échangeur "Chef de Baie" vers la RN 537.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél.05.46.98.32.30).