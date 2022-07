RN 237 - La Rochelle : Du 25 au 29 juin 2012 - Travaux dans l’échangeur de Mireuil

Afin de réaliser des travaux de modification de l’extrémité des bretelles d’accès de la RN 237, sens Rochefort/Ile de Ré dans l’échangeur de Mireuil sur le territoire de la commune de La Rochelle, des restrictions de circulation seront mises en place du lundi 25 juin 2012 au vendredi 29 juin 2012, chaque nuit de 20h00 à 6h30, et la journée du jeudi 28 juin ou du vendredi 29 juin 2012 de 9h30 à 16h30 selon l’avancement des travaux :

sur la RN 237 sens Rochefort/La Rochelle : la bretelle de sortie dans l’échangeur de Mireuil sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN237 sens Rochefort/La Rochelle puis la RN 537 jusqu’à la bretelle de sortie dans l’échangeur de « La Pallice », l’avenue Denfert-Rochereau, l’avenue Carnot, l’avenue du Général Mangin, l’avenue J.F. Kennedy, l’avenue de Lisbonne et l’avenue de la Résistance dans le quartier de Mireuil.

sur la RN 237 sens Rochefort/La Rochelle : la bretelle d’entrée dans l’échangeur de « Mireuil » sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés depuis l’avenue de la Résistance par l’avenue de Stockholm, l’avenue Gustave Courbet, l’avenue de Sofia, l’avenue des Crapaudières jusqu’à la RN 237 sens La Rochelle/Rochefort dans l’échangeur de « Mireuil », puis demi-tour au niveau de l’échangeur de « Lagord » via la RD 104 pour reprendre la RN 237 sens Rochefort/La Rochelle.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél.05.46.98.32.30).

