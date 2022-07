RN 150 - Saujon - Travaux sur la bretelle de sortie le 28 juin 2012

Des travaux au niveau de la bretelle de sortie de la RN150 sens Saintes/Royan vers la RD14 sur le territoire de la commune de Saujon nécessitent la mise en place de restrictions de circulation :

le jeudi 28 juin 2012 de 9h00 à 16h00 : la bretelle de sortie de la RN150 sens Saintes/Royan vers la RD14 sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN150 sens Saintes/Royan jusqu’au giratoire suivant, la route de l’Orignade, puis le Chemin Vert jusqu’à la RD14.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél.05.46.98.32.40).

