RN 141 : Réparation de la chaussée sur la commune de Chaniers
Les travaux de réparation de la chaussée sur la RN 141 entre les PR 10+130 et 10+780 sur la commune de Chaniers n’ont pu être achevés compte tenu des conditions météorologiques rencontrées au cours de la période programmée initialement. La finalisation de ces travaux interviendra du :
- lundi 21 mai 2012 au jeudi 24 mai 2012, chaque jour de 8h00 à 17h00.
Un itinéraire de délestage conseillé aux véhicules ou ensemble de véhicules inférieurs à 7,5 tonnes sera mis en place pour les 2 sens de circulation depuis la RN 141 par les RD 24 et RD 83 entre Saintes et Saint-Laurent-de-Cognac.
La vitesse maximale autorisée sera limitée à 50 km/h dans la zone de circulation alternée et les dépassements seront interdits sur l’ensemble de la zone de chantier, quel que soit le nombre de voies laissées libres à la circulation.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.46.98.32.30).
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