RN 141 : Réparation de la chaussée sur la commune de Chateaubernard

En raison des travaux de réparation de chaussée de la RN 141, dans la bretelle de l’échangeur de la RD731, sens Saintes-Angoulême, commune de Chateaubernard, des restrictions de circulation seront mises en oeuvre le mercredi 9 mai 2012 de 8h00 à 17h30.

La circulation sera interdite dans la bretelle de la RN141 – échangeur « de la RD731 » dans le sens RD731 (avenue de Barbezieux) vers la RN141 (direction Angoulême)(cf. plan en annexe) :

Les usagers seront déviés en agglomération de Chateaubernard et Cognac, par les RD731 et RD945 jusqu’à la RN141 au niveau du giratoire de la Trache. La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h dans la zone de travaux, la bretelle étant exploitée en sens unique.

La rue de la « Pierre Levée » sera mise en voie sans issue de part et d’autre de la bretelle de la RN141 (cf. plan en annexe) :

La section de la rue de la « Pierre Levée » comprise entre l’avenue de Barbezieux et la bretelle en travaux sera mise en double sens.

L’accès nord du chemin Saint Roch étant limité aux véhicules de moins de 2,50 m de haut, une déviation sera mise en place en direction de la RN141 rocade de Cognac pour les véhicules d’une hauteur supérieure (cf. plan en annexe).

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.46.98.32.30).

Téléchargez le