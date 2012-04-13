RN 141 : réparation de chaussée sur la commune de Chaniers

Dans le cadre des travaux de réparation de la chaussée sur la RN 141 entre les PR 10+130 et 10+780 sur la commune de Chaniers, la circulation sera régulée par alternat manuel, entre les PR 10+130 et 10+780, par tronçon d’une longueur maximale de 400 mètres :

Du lundi 16 avril 2012 au vendredi 27 avril 2012, chaque semaine du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 16h00.

Un itinéraire de délestage conseillé aux véhicules ou ensemble de véhicules inférieurs à 7,5 tonnes, sera mis en place pour les 2 sens de circulation depuis la RN 141 par les RD 24 et RD 83 entre Saintes et Saint-Laurent-de-Cognac.

La vitesse maximale autorisée sera limitée à 50 km/h dans la zone de circulation alternée et les dépassements seront interdits sur l’ensemble de la zone de chantier, quel que soit le nombre de voies laissées libres à la circulation.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

Le direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.61).

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