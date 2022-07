RN 141 - Réfection des giratoires de l’échangeur Ouest de Chasseneuil

Dans le cadre de la réfection de l’ancienne RN 141, des travaux de remise en état des giratoires de l’échangeur ouest de Chasseneuil sont prévus du 29 mars au 2 avril 2010 pour une durée d’une semaine.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, ces travaux nécessitent l’interruption totale de la circulation sur les giratoires. A ce titre, les bretelles de l’échangeur pour l’entrée et la sortie de la RN 141 ainsi que les différentes branches d’accès aux deux giratoires sont fermées.

Les usagers de la RN 141 en provenance de Limoges et à destination de Taponnat sont déviés par l’échangeur suivant de la RN 141 (échangeur Ouest de Taponnat). Les usagers en provenance de Taponnat et de son voisinage immédiat accèdent à la RN 141 par ce même échangeur, via la voirie locale et l’ancienne RN 141.

Les usagers en provenance d’Angoulême et se rendant à l’Ouest de Chasseneuil sont déviés par la RN 141 et empruntent l’échangeur suivant (échangeur central de Chasseneuil). Les usagers provenant de Chasseneuil et se rendant à Taponnat accèdent à la RN 141 par le même échangeur central de Chasseneuil et sortent par l’échangeur Ouest de Taponnat.

Des panneaux fixes informent les usagers de la fermeture de l’échangeur et leur signalent les itinéraires de déviation.

Le district d’Angoulême est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.61.95.85

