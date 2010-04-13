RN 141 Raccordement de l’accès à la nouvelle aire de repos de La Bécasse

Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la déviation de La Rochefoucauld, la nouvelle aire de repos dite de La Bécasse est en cours de réalisation.

L’avancement des travaux d’aménagement de cette aire permet le raccordement de son accès sur la RN 141 actuellement en service, sans attendre l’ouverture de la déviation à la circulation.

Ces travaux de raccordement se dérouleront les 14 et 15 avril entre 9h00 et 16h00.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, ces travaux nécessitent la neutralisation de la circulation sur la RN 141 dans le sens Angoulême - La Rochefoucauld. Pendant les travaux, la circulation dans cette zone (cf. plan de situation) sera alternée sur la voie opposée, habituellement ouverte au sens La Rochefoucauld - Angoulême. Les usagers en véhicule léger circulant dans les deux sens seront déviés par la RD 2 et la RD 12. La déviation sera interdite au poids-lourds en provenance de la RN 141.

Une signalisation avec panneaux fixes de la zone de travaux et balisage de l’itinéraire de déviation pour les véhicules légers sera mise en place.

Pour tout renseignement contacter le district d’Angoulême au 05 45 61 95 85

Plan de situation

Plan de situation des travaux

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