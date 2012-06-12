RN 137 et 237 : Réparations de chaussée - communes de La Rochelle, Lagord et Puilboreau

La DIR Atlantique va réaliser des travaux de réparations de chaussée sur les axes :

RN 237 - sens Ile de Ré-Rochefort - commune de La Rochelle ;

237 - sens Ile de Ré-Rochefort - commune de La Rochelle ; RN 137 (PR 118+050 à 118+137) et RN 237 (PR 0+000 à 0+400) - sens Rochefort-Ile de Ré, commune de Puilboreau ;

RN 237 (PR 2+450), échangeur de Lagord, (bretelle de sortie sens Rochefort-La Rochelle), commune de Lagord et RN 137 (PR 115+850), échangeur de Villeneuve les Salines (bretelle de sortie sens La Rochelle-Rochefort), commune de La Rochelle.

Les travaux s’échelonneront du 13 au 22 juin 2012 et seront exécutés la nuit en semaine entre 20h00 et 6h30.

En fonction de l’avancement des travaux, la circulation pourra être interdite ponctuellement sur ces axes ainsi que sur leurs bretelles d’entrée et de sortie. Les usagers pourront emprunter les itinéraires de déviations locales matérialisées par des panneaux à fond jaune.

La vitesse pourra être limitée à 70 km/h au droit des zones de travaux.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées par la DIR Atlantique.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél.05.46.98.32.31).