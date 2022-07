RN 134 : travaux de sécurisation du viaduc d’Escot et ravalement de façade à Oloron Sainte-Marie

Sur la commune d’Escot du lundi 22 octobre à 8h au mardi 23 octobre 2012 à 17h :

la circulation sera alternée dans les deux sens de circulation et pourra être interrompue pendant 10 mn,

la vitesse sera limitée à 50 km/h,

le stationnement sera interdit.

Sur la commune d’Oloron Ste Marie du lundi 22 octobre à 8h au vendredi 26 octobre 2012 à 18h :

dans le sens Pau-Oloron, la largeur de voie de circulation sera réduite à 2.8 m,

la vitesse sera limitée à 50 km/h,

le stationnement sera interdit.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

Le district d’Oloron de la DIR Atlantique est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.

Retrouvez le