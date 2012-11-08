RN 134 : travaux de pose de glissières de sécurité sur la commune de Buziet
En raison de travaux de pose de glissière de sécurité sur la RN 134 dans le sens Oloron-Pau sur la commune de Buziet, les mesures d’exploitation suivantes seront prochainement mises en œuvre :
- la circulation sera alternée chaque jour de 9h à 17h du lundi 12 novembre 2012 au mercredi 14 novembre 2012. La vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone de travaux.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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