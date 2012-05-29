RN 134 : Création d’un giratoire sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie
Des travaux, menés par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, pour la création du giratoire de raccordement de la déviation Gabarn/Pont Laclau à la RN134, en agglomération et hors agglomération, sur la commune d’Oloron Sainte Marie nécessitent la mise en place de restrictions de circulation du :
- mardi 29 mai 2012 à 6h00 au vendredi 24 août 2012 à 17 h00.
Au cours de cette période :
- la chaussée sera réduite à 6,50 m du PR 66+338 au PR66+542 ;
- la circulation pourra être interrompue occasionnellement dans le sens Oloron/Pau lors de la sortie d’engins de chantier.
- les travaux pourront être réalisés chaque jour de 6h00 à 17h00 ; à l’exception des week-ends et des jours hors chantier, la circulation sera alternée chaque jour de 6h00 à 17h00.
Dans la section considérée, la vitesse maximale autorisée sera fixée à 50 km/h et le stationnement de tout véhicule sera interdit pendant toute la durée du chantier.
Le District de Pau-Oloron est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40
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