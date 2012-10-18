RN 134 - commune de Buziet : Travaux sur pose de glissières de sécurité

En raison de travaux de pose de glissières de sécurité sur la RN 134 - commune de Buziet - les mesures d’exploitation suivantes seront mises en oeuvre du vendredi 19 octobre 2012 de 9h à 17h et du lundi 22 octobre à 9h au mardi 23 octobre 2012 à 17h :

Dans le sens Oloron-Pau :

la circulation sera alternée,

la vitesse limitée à 50 km/h,

le stationnement interdit.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

Le district d’Oloron de la DIR Atlantique est à la disposition des usagers pour tout renseignement

au 05.59.34.69.40.

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