RN 11 - Mauzé sur Le Mignon réfection de la bretelle d’accès depuis la RD 51 sens Niort-La Rochelle

La DIR Atlantique vous informe que des travaux de réfection de la bretelle d’accès à la RN 11 depuis la RD 51 se dérouleront du : 14 au 16 avril 2010.

La circulation sera interdite, pendant ces 2 jours, sur la bretelle d’accès à la RN 11 depuis la RD 51 dans le sens Niort vers La Rochelle.

Les usagers seront déviés par la RD 51, puis la RN11 dans le sens La Rochelle vers Niort et feront demi-tour à l’échangeur suivant de Mauzé-Est (RD 101) pour accéder à la RN 11 dans le sens de circulation Niort vers La Rochelle.

Les usagers sont invités à prendre la déviation mise en place et à respecter la signalisation temporaire.

Le district de Saintes se tient à la disposition des usagers pour tout complément d’information (Tél. 05.46.92.83.22).

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