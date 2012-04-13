RN 10 : travaux sur la LGV section Tours/Bordeaux - commune de Roullet St Estèphe
Les travaux de construction de l’ouvrage d’art PRA 2102 de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN 10 au PR 60+140, sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de restrictions de circulation.
- Du lundi 16 avril 2012 à 8h00 au mercredi 18 avril 2012 à 18h00 :
dans le sens Bordeaux/Angoulême, la circulation sera interdite sur la RN 10 entre les PR 60+450 et 59+210. Les usagers circulant dans le sens Bordeaux/Angoulême emprunteront la voie de gauche de la chaussée opposée (sens Angoulême/Bordeaux) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90 km/h dans la section concernée sauf au droit des basculements où la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
La bretelle de sortie de la RN 10 en direction de la ZE de Roullet, sens Bordeaux/Angoulême, sera fermée à la circulation. Les usagers seront alors déviés en amont par la bretelle de sortie de Roullet-centre puis la RN 2010 et la voie de désenclavement entre le giratoire « Les Girards » et l’échangeur « des Fontaines ».
- Du mercredi 18 avril 2012 à 18h00 au vendredi 20 avril 2012 à 18h00 :
dans le sens Angoulême/Bordeaux, la circulation sera interdite sur la RN 10 entre les PR 59+210 et 60+450. Les usagers circulant dans le sens Angoulême/Bordeaux emprunteront entre les PR 59+210 et 60+450 la voie de gauche de la chaussée opposée (sens Bordeaux/Angoulême) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 70 km/h dans la section concernée sauf au droit des basculements où la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
La bretelle d’entrée sur la RN10 (sens Angoulême/Bordeaux) de l’échangeur de la ZE de Roullet sera fermée à la circulation. Les usagers seront alors déviés par la voie de désenclavement entre l’échangeur « des Fontaines » et le giratoire « Les Girards », la RN2010, puis la RD7 jusqu’à la bretelle d’entrée sur la RN10 dans l’échangeur « Roullet-Centre ».
- Du vendredi 20 avril 2012 à 18h00 au lundi 18 juin 2012 à 8h00, entre les PR 59+650 et 60+300 dans le sens Angoulême/Bordeaux et entre les PR 60+460 et 59+420 dans le sens Bordeaux/Angoulême, la vitesse maximale autorisée sera fixée à 70 km/h.
Le direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
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