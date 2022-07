RN 10 : Travaux entre Mansle et Tourriers le 20 juin 2012

Afin de réaliser les travaux de création de voies de substitution, sur la commune de Maine de Boixe, dans le cadre de la mise aux normes de la RN 10 entre Mansle et Tourriers, des restrictions temporaires de circulation seront mises en place le :

- mercredi 20 juin 2012 de 8h00 à 18h00.

La bretelle de sortie de la RN 10, sens Angoulême/Poitiers, dans l’échangeur de Mansle Sud sera fermée à la circulation.

Les usagers seront alors déviés par la RN 10 sens Angoulême/Poitiers, la bretelle de sortie de la RN 10 sens Angoulême/Poitiers dans l’échangeur de Mansle Nord et par la RD 18 en direction de Mansle.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront

assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).