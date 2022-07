RN 10 : Travaux d’aménagement de chaussées entre Saint André de Cubzac et Poitiers

Secteur d’ANGOULÊME - Dans la semaine du 7 au 14 octobre 2012, plusieurs chantiers vont avoir lieu sur la RN 10 entre Saint André de Cubzac et Poitiers :

La réfection de joints de chaussées des ponts SNCF situés sur les communes de Gond-Pontouvre et Saint Yrieix sur Charente. La circulation dans le sens Bordeaux-Poitiers sera basculée du 8 au 12 octobre 2012 sur l’autre chaussée.

La construction de l’ouvrage LGV sur la commune de Roullet Saint Estèphe : la circulation sera interdite à tout véhicule dans le sens Bordeaux-Poitiers et dans le sens Poitiers-Bordeaux du 13 octobre à 22h00 au 14 octobre 2012 à 12h00, entre les échangeurs Fontaine et de Berguilles. Les usagers seront déviés par l’ancienne route nationale.

La mise en place d’une passerelle piétonne au PR 52+460 sur la commune d’Angoulême : la circulation sera interdite à tout véhicule dans le sens Bordeaux-Poitiers et dans le sens Poitiers-Bordeaux du 13 octobre à 22h00 au 14 octobre 2012 à 22h00 entre les échangeurs des Planes et de Girac.

Les usagers seront déviés : direction Cognac-Bordeaux par le boulevard dit « bleu » (boulevards Henri Thébault, Poitou-Charentes, Jean XXIII et Aquitaine), directions Poitiers-Bordeaux et Limoges-Bordeaux par la RD 1000.

Un délestage du trafic des poids lourds est prévu durant cette période. Il sera indiqué par une signalisation adaptée. Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).

