RN 10 : Réfection de l’ouvrage d’art de la RD 611 - communes de Fontaine le Comte et Lugugé

Dans le cadre des travaux de réfection de l’ouvrage d’art de la RD 611 dans l’échangeur sud de Croutelle sur la RN 10, des bretelles dans cet échangeur pourront être fermées à la circulation :

-* du lundi 12 novembre 2012 à 8h00 au vendredi 23 novembre 2012 à 18h00.

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fonds jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).