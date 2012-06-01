RN 10 : Réfection de chaussée sens Bordeaux Angoulême

La DIR Atlantique va réaliser des travaux de réfection de chaussée sur la RN 10 du PR 16+500 au PR14+350 dans le sens Bordeaux-Angoulême sur les territoires des communes de Aubie-et-Espessas, Gauriaguet, Peujard et Virsac. En fonction de l’avancement des travaux, des restrictions de circulation seront alors mises en place :

Du lundi 4 juin 2012 à 8h00 au lundi 11 juin 2012 à 8h00

- Entre les PR 18+680 et 14+650, les usagers de la RN 10, sens Bordeaux-Angoulême, circuleront sur la chaussée opposée (sens Angoulême-Bordeaux) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.

- La vitesse maximale autorisée sur la section sera fixée à 90 km/h sauf au droit des basculements où la vitesse maximale autorisée sera limitée à 50 km/h.

- Les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs pourront être fermées. Dans ce cas les usagers emprunteront un itinéraire de déviation locale matérialisé par des panneaux à fond jaune.

Du lundi 11 juin 2012 à 8h00 au vendredi 15 juin 2012 à 21h00

- Entre les PR 16+450 et 12+590, les usagers de la RN 10, sens Bordeaux-Angoulême, circuleront sur la chaussée opposée (sens Angoulême-Bordeaux) dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.

- La vitesse maximale autorisée sur la section sera fixée à 90 km/h sauf au droit des basculements où la vitesse maximale autorisée sera limitée à 50 km/h.

- Les bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs pourront être fermées. Dans ce cas les usagers emprunteront un itinéraire de déviation locale matérialisé par des panneaux à fond jaune.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).