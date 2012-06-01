RN 10 : Réfection de chaussée à Lugugé
Dans le cadre des travaux de réfection de la chaussée sur la RN 10 entre les PR 64+300 et 64+800, sens Poitiers/Bordeaux, sur la commune de Ligugé, et en fonction de l’avancement des travaux, la circulation pourra être basculée :
- Du lundi 4 juin 2012 à 6h00 au vendredi 8 juin 2012 à 18h00.
Les usagers circulant dans le sens Poitiers/Bordeaux emprunteront la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée sera limitée à 90 km/h dans la section concernée sauf au droit des basculements ou la vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
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