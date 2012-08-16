RN 10 - LGV Tours Bordeaux - Travaux sur la commune de Roullet St Estèphe (suite…)
Les travaux de construction d’un ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10, sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de restrictions de circulation.
Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants, des mesures temporaires d’exploitation sont mises en œuvre au droit du chantier sur environ 800 mètres :
Jusqu’au vendredi 28 septembre 2012 à 16h :
- la vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h dans la zone des travaux
En semaine :
- du lundi à 8h au jeudi à 17h, jusqu’au 30 août,
- du lundi à 8h au vendredi à 16h, du 3 au 28 septembre.
- la circulation est interdite sur la voie de gauche, pour les besoins du chantier, dans le sens Bordeaux/Angoulême
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
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