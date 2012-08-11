RN 10 - LGV Tours Bordeaux - Travaux sur la commune de Roullet St Estèphe
La réalisation des phases 2,3 et 4 des travaux de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 au PR 60+140, sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :
|Période
|Sens de circulation
|Restrictions
|Itinéraires déviation
|Du 23/07-6h au 26/7-20h
|Angoulême/Bordeaux
|Circulation interdite voie de droite
|Circulation voie de gauche
|Du 23/07-6h au 26/7-20h
|Angoulême/Bordeaux
|Fermeture bretelle d’entrée dans l’échangeur « ZE de Roullet »
|Voie de désenclavement, RN2010, échangeur « Roullet centre » jusqu’à RN10
|Du 23/07-6h au 26/7-20h
|Bordeaux/Angoulême
|Circulation interdite voie de droite
|Circulation voie de gauche
|Du 23/07-6h au 26/7-20h
|Bordeaux/Angoulême
|Fermeture bretelle de sortie dans l’échangeur « ZE de Roullet »
|Echangeur « Roullet centre », RN2010, voie de désenclavement
|Du 30/07-6h au 01/08-7h
|Bordeaux/Angoulême
|Fermeture RN 10 entre PR 60+450 et 59+210
|Circulation voie de gauche chaussée opposée ouverte à 2 sens de circulation
|Du 30/07-6h au 01/08-7h
|Bordeaux/Angoulême
|Fermeture bretelle de sortie dans l’échangeur « ZE de Roullet »
|Echangeur « Roullet centre », RN2010, voie de désenclavement
|Du 01/08-7h au 02/08-20h
|Angoulême/Bordeaux
|Fermeture RN 10 entre PR 59+210 et 60+450
|Circulation voie de gauche chaussée opposée ouverte à 2 sens de circulation
|Du 01/08-7h au 02/08-20h
|Angoulême/Bordeaux
|Fermeture bretelle d’entrée dans l’échangeur « ZE de Roullet »
|Voie de désenclavement, RN2010, échangeur « Roullet centre » jusqu’à RN10
Du vendredi 10 août 2012 à 8h au lundi 1er octobre 2012 à 8h, dans la zone des travaux la vitesse maximale autorisée sera fixée à 70 km/h.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
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