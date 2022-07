RN 10 - LGV Tours Bordeaux - Travaux sur la commune de Roullet St Estèphe

La réalisation des phases 2,3 et 4 des travaux de construction de l’ouvrage d’art de la LGV section Tours-Bordeaux, sur la RN10 au PR 60+140, sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe, nécessite la mise en place de mesures temporaires d’exploitation :

Période Sens de circulation Restrictions Itinéraires déviation Du 23/07-6h au 26/7-20h Angoulême/Bordeaux Circulation interdite voie de droite Circulation voie de gauche Du 23/07-6h au 26/7-20h Angoulême/Bordeaux Fermeture bretelle d’entrée dans l’échangeur « ZE de Roullet » Voie de désenclavement, RN2010, échangeur « Roullet centre » jusqu’à RN10 Du 23/07-6h au 26/7-20h Bordeaux/Angoulême Circulation interdite voie de droite Circulation voie de gauche Du 23/07-6h au 26/7-20h Bordeaux/Angoulême Fermeture bretelle de sortie dans l’échangeur « ZE de Roullet » Echangeur « Roullet centre », RN2010, voie de désenclavement Du 30/07-6h au 01/08-7h Bordeaux/Angoulême Fermeture RN 10 entre PR 60+450 et 59+210 Circulation voie de gauche chaussée opposée ouverte à 2 sens de circulation Du 30/07-6h au 01/08-7h Bordeaux/Angoulême Fermeture bretelle de sortie dans l’échangeur « ZE de Roullet » Echangeur « Roullet centre », RN2010, voie de désenclavement Du 01/08-7h au 02/08-20h Angoulême/Bordeaux Fermeture RN 10 entre PR 59+210 et 60+450 Circulation voie de gauche chaussée opposée ouverte à 2 sens de circulation Du 01/08-7h au 02/08-20h Angoulême/Bordeaux Fermeture bretelle d’entrée dans l’échangeur « ZE de Roullet » Voie de désenclavement, RN2010, échangeur « Roullet centre » jusqu’à RN10

Du vendredi 10 août 2012 à 8h au lundi 1er octobre 2012 à 8h, dans la zone des travaux la vitesse maximale autorisée sera fixée à 70 km/h.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).