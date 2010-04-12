RN 10 Déviation des Chauvauds

RN10

Échangeur des Chauvauds reprise des dispositifs de sécurité

Le renforcement des dispositifs de sécurité le long de la bretelle d’insertion depuis la voirie communautaire d’Angoulême vers Bordeaux sur la RN 10 dans l’échangeur des CHAUVAUDS est réalisé du : 12 au 16 avril 2010

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, les travaux pour ce renforcement nécessitent la fermeture de la bretelle d’insertion Angoulême-Bordeaux à la circulation. Les usagers en provenance d’Angoulême et à destination de la RN 10 vers Bordeaux sont déviés par l’échangeur suivant au Nord, dit des Moussettes.

Le district d’Angoulême est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.61.95.85

Plan de situation

Vous pouvez télécharger le