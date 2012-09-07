RN 10 - Communes de Chenon, Lonnes, Salles de Villefagnan, Verteuil sur Charente, Iteuil, Marçay et Vivonne - Travaux de réfection de chaussée
Des travaux de réfection de chaussée nécessitent la mise en place de restrictions de circulation du lundi 10 septembre 2012 à 8h au vendredi 28 septembre à 17h :
- La circulation sera basculée sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie sera ouverte à un sens de circulation.
La vitesse maximale autorisée sera fixée à 90km/h sur la section en travaux et à 50km/h au droit des basculements.
- Les carrefours plans « les Nègres Sud », « Les Guillauds », « de l’Anjouinière-Naslin », « RN10/RD95 » et « Les Baudières, ainsi que l’échangeur « Les Maisons Rouges », pourront être fermés à la circulation en fonction de l’avancement des travaux.
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).
Sur le même sujet
VIENNE : RN10 – Travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le (…)
Communes d’Iteuil, Marçay et Vivonne
20 juillet 2026
GIRONDE : fermetures du pont d’Aquitaine
du 21/07 à 21h au 22/07 à 6h, et du 22/07 à 21h au 23/07 à 6h
20 juillet 2026
GIRONDE : fermeture du pont d’Aquitaine ce week-end
du samedi 27 juin à 22 h au dimanche 28 juin à 18 h
26 juin 2026