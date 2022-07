RN 10 - Angoulême : Aménagement de 2 giratoires rue de Basseau

Les travaux d’aménagement par la commune d’Angoulême de deux giratoires rue de Basseau, situés aux extrémités des bretelles de sortie dans les deux sens dans l’échangeur de Basseau sur la RN 10 au PR52+150, sur la commune d’Angoulême, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation en fonction de l’avancement des travaux chaque nuit :

Du lundi 27 août 2012 à 20h30 au jeudi 30 août 2012 à 6h00 et du jeudi 30 août 2012 à 20h30 au vendredi 31 aôut 2012 à 5h00 la bretelle de sortie de la RN 10, sens Poitiers/Bordeaux dans l’échangeur de Basseau, sera fermée à la circulation. Les usagers seront déviés par la RN 10 sens Poitiers/Bordeaux et la bretelle de sortie de la RN 10 dans l’échangeur de Girac. la bretelle de sortie de la RN 10, sens Bordeaux/Poitiers dans l’échangeur de Basseau, sera fermée à la circulation. Les usagers seront déviés par la RN 10 sens Bordeaux/Poitiers et la bretelle de sortie de la RN 10 dans l’échangeur des Planes.



Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).