RN 10 : Aménagement de deux giratoires rue de Basseau à Angoulême

Les travaux d’aménagement de deux giratoires rue de Basseau, situés aux extrémités des bretelles de sorties dans les deux sens dans l’échangeur de Basseau sur la RN 10 au PR52+150, sur la commune d’Angoulême, nécessite la mise en place de restrictions de circulation en fonction de l’avancement des travaux.

Du lundi 21 mai 2012 à 20h00 au vendredi 25 mai 2012 à 7h00

et du mardi 29 mai 2012 à 20h00 au vendredi 1er juin 2012 à 7h00

la bretelle de sortie de la RN 10, sens Poitiers/Bordeaux, dans l’échangeur de Basseau, est fermée à la circulation. Les usagers sont déviés par la RN 10 sens Poitiers/Bordeaux et la bretelle de sortie de la RN 10 sens Poitiers/Bordeaux dans l’échangeur de Girac.

la bretelle de sortie de la RN 10, sens Bordeaux/Poitiers, dans l’échangeur de Basseau, est fermée à la circulation. Les usagers sont déviés par la RN 10 sens Bordeaux/Poitiers et la bretelle de sortie de la RN 10 sens Bordeaux/Poitiers dans l’échangeur des Planes.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (Tél. 05.45.94.52.60).