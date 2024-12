Réparation de la brèche de la RN 134 suite aux intempéries du 7 septembre 2024

La direction interdépartementale des routes Atlantique à l’honneur lors de la réouverture de la RN134.

La directrice Virginie Audigé et le préfet des Pyrénées-Atlantiques Jean-Marie Girier n’ont pas manqué de souligner l’exploit réalisé grâce la mobilisation des services de l’État, des collectivités et des entreprises pour achever les travaux avec un mois d’avance et libérer la vallée d’Aspe avant les congés de fin d’année. La forte représentation des autorités et médias Espagnols démontre l’importance de cet évènement pour nos voisins Aragonais.

Le traitement de l’ensemble des dégradations provoquées par les intempéries de la nuit du 6 au 7 septembre va se poursuivre durant de longs mois, mais la réouverture de la RN134 au droit de la brèche d’Urdos marque une étape très importante pour le territoire et les échanges transfrontaliers.