Rencontre avec trois agentes de la DIRA
Trois agentes, aux trois profils aux parcours professionnels et personnels variés
Trois portraits qui mettent à l’honneur ces femmes engagées pour le service public au sein de la DIRA :
Pour en savoir plus
ONU Femmes
ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/international-womens-day
Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
L’action du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations s’inscrit notamment dans les domaines suivants :
- Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles
- Égalité professionnelle et autonomie économique des femmes
- Accès à la santé, aux droits sociaux et politiques
- Une culture de l’égalité pour la jeunesse
- Place des femmes dans les médias, la culture, le sport
- Égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires
Actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Présentation du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027
Sur le même sujet
Canicule et fortes chaleurs
Principales recommandations en cas de fortes chaleurs, ainsi que les actions et les mesures mises en place par le ministère de la santé.
17 juin 2026
Signalement des véhicules d’intervention sur Waze – la DIRA en pôle position !
Il est désormais possible de signaler nos véhicules d'intervention sur Waze via le module interventions de PRISM
18 juin 2025