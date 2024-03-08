Rencontre avec trois agentes de la DIRA

Trois agentes, aux trois profils aux parcours professionnels et personnels variés

Trois portraits qui mettent à l’honneur ces femmes engagées pour le service public au sein de la DIRA :

Rencontre avec Mélanie GILLES (vidéo, durée : 1 min 1 s)

© DIR Atlantique

Rencontre avec Véronique DOMENECH (vidéo, durée : 1 min 1 s)

© DIR Atlantique

Rencontre avec Aude SAINTE-MARIE (vidéo, durée : 1 min 17 s)

© DIR Atlantique

Pour en savoir plus

ONU Femmes

ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.
http://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/international-womens-day

Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations

L’action du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations s’inscrit notamment dans les domaines suivants :

  • Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles
  • Égalité professionnelle et autonomie économique des femmes
  • Accès à la santé, aux droits sociaux et politiques
  • Une culture de l’égalité pour la jeunesse
  • Place des femmes dans les médias, la culture, le sport
  • Égalité entre les femmes et les hommes dans les territoires

Actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Présentation du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027

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