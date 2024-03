PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Vigilance météo - l’amélioration de la situation permet la réouverture de deux portions de la RN134

Compte tenu de l’amélioration des conditions météorologiques dans le département, les dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 février 2024 portant déclenchement du Plan de Gestion du Trafic # Vallée d’Aspe – RN 134 + sont levées depuis ce jour, mercredi 28 février 2024 à 14h30.

De ce fait, la circulation des véhicules est de nouveau autorisée sur la RN 134 :

entre Gurmençon et les Forges d’Abel ;

entre le Col du Somport (frontière espagnole) et la station de ski du Somport.

Pour assurer la sécurité des usagers, et compte tenu des importantes coulées de neige sur cette portion de la route, le préfet décide de maintenir l’interdiction de circulation de tous les véhicules sur la RN 134 entre Peyranère (Chalet Cadier) et le parc de stationnement de la station de ski du Somport. Cet arrêté est en vigueur depuis 14h30 ce jour, mercredi 28 février 2024.

Concernant cette portion de route, la présignalisation et les limites de prescriptions seront indiquées par signaux réglementaires conformes à la signalisation de routes. La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation de prescription sont à la charge et sous la responsabilité de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).

Les modalités de circulation ne s’appliquent pas :