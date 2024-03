PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Vigilance météo - Circulation interdite sur la RN 134 entre les Forges d’Abel et le col du Somport

Le préfet décide d’interdire la circulation sur la RN 134 entre les Forges d’Abel et le col du Somport et déclenche le plan de gestion de trafic "Vallée d’Aspe - RN 134"

Compte tenu de la vigilance météorologique AVALANCHES en cours, pour assurer la sécurité des usagers, à compter de ce jour, samedi 2 mars 2024 à 17h30, la circulation de tous les véhicules est interdite sur la RN 134 entre Peyranère (Chalet Cadier, PR 120+350) et le parc de stationnementde la station de ski du Somport (PR 122+470).

La présignalisation et les limites de prescriptions seront indiquées par signaux réglementaires conformes à la signalisation des routes. La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation de prescription sont à la charge et sous la responsabilité de la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA).

Les modalités de circulation ci-dessus ne s’appliquent pas :

aux véhicules de gendarmerie ;

aux véhicules de secours ;

aux véhicules de l’ONF et de la DIRA laquelle est autorisée à poursuivre ses opérations de déneigement routier, conformément à son organisation et à ses procédures établies en annexe 8-14

de son Plan d’Exploitation de la Viabilité Hivernale.

La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation relative à la fermeture du tunnel sont à la charge et sous la responsabilité de la société exploitant le tunnel.

La mise en place, le maintien et l’entretien de la signalisation de prescription et de déviation sont à la charge et sous la responsabilité de la DIRA pour la RN 134 et du Conseil départemental pour le réseau des voies départementales emprunté par les véhicules déviés.