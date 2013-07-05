PYRENEES ATLANTIQUES sur la RN 134 : Poses de panneaux "information radar" en remplacement des radars pédagogiques
Les radars pédagogiques existants sont remplacés par des panneaux "SR3b" (information radar) sur l’accotement de la RN 134. Ils nécessitent :
- chaque jour de 9h00 à 17h00 et pour une durée prévisionnelle de trois jours, la mise en place d’un alternat de circulation par feux tricolores.
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- du lundi 8 juillet 2013 au mercredi 10 juillet 2013
- du lundi 22 juillet 2013 au mercredi 24 juillet 2013
La vitesse maximale autorisée est fixée à 50km/h dans la section considérée et le stationnement de tout véhicule autre que les engins de chantier est interdit sur cette section.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Oloron) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.59.34.69.40.
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