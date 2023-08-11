PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Sécurisation de la RN 134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie

Mise en service de la portion de route sur les communes de Buziet, Ogeu-les-Bains, Herrère, Escou et Escout

Après 18 mois de travaux, l’État a mis en service, ce jour, la première section de l’opération de mise en sécurité de la RN134 entre Bélair et Oloron-Sainte-Marie.

Cette section de 2,6 km, située entre Bélair, commune de Buziet, et le carrefour de la RD 416 à Ogeu-les-Bains préfigure l’aménagement final qui s’étendra jusqu’à l’entrée d’Oloron-Sainte-Marie.

L’opération se poursuit avec les travaux de terrassement sur la section entre Herrère et Escout, dont la livraison est attendue au printemps 2024.

Cette opération d’un montant global de 23 M€ est financée à 100 % par l’État.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé ou Dira.fr.