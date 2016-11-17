PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN134 : Travaux de réfection de la chaussée (ASASP et URDOS)

Infographie
Annexe 1 - Cliquez pour agrandir la carte
Annexe 1bis - Cliquez pour agrandir la carte
Annexe 2 - Cliquez pour agrandir la carte

La DIR Atlantique, dans le cadre de son programme d’entretien préventif routier, réalise des travaux de réfection de la couche de roulement de la RN134 (Infographie) :

- dans la traversée du village d’Asasp,

  • le samedi 19 novembre 2016 de 8h à 18h
  • du samedi 19 à 18h au dimanche 20 novembre 2016 à 18h

- au sud de la commune d’Urdos (secteur de Pene d’Aret), de 8h à 18h

Le samedi 19 novembre de 8h à 18h, ces deux chantiers seront menés concomitamment et nécessiteront les mesures temporaires d’exploitation décrites ci-après :

  • La fermeture complète de la traversée d’Asasp sera accompagnée, pour les véhicules de moins de 7,5t, d’une déviation dans les 2 sens de circulation depuis Oloron et Asasp par les RD 918 et 919.
  • Les véhicules de transport de personnes et de marchandises de plus de 7,5 tonnes en transit vers l’Espagne seront déviés depuis Oloron par la RD 936, A64 et A63. La desserte locale pour ces véhicules restera possible jusqu’à Urdos en empruntant l’itinéraire de déviation des véhicules de moins de 7,5t.

Le samedi 19 novembre à 18h au dimanche 20 novembre 18h, les travaux de la traverse d’Asasp se poursuivront et l’ensemble des véhicules seront déviés depuis Oloron et Asasp par les RD 918 et 919.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.

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