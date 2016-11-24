PYRÉNÉES ATLANTIQUES - RN134 : Poursuite des travaux de réfection de la chaussée (ASASP)

La DIR Atlantique, dans le cadre de son programme d’entretien préventif routier, réalise une reprise de la structure de la chaussée de la RN134 dans la traversée du village d’Asasp.

Le dernier week-end d’intervention est celui du 26 au 27 novembre. La RN134 sera complètement fermée à la circulation entre le samedi 26 novembre à 8h et le dimanche 27 novembre à 20 h.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ces dispositions pourraient être reportées jusqu’au lundi 28 novembre à 6 heures.

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules (Annexe) :

Dans le sens Espagne – France : depuis la N134 au carrefour avec la D918, par les D918, D919 en traversée des villages d’Issor, Arette, Aramits, Ance, Féas jusqu’à la D6 et la D55 à Oloron Sainte-Marie.

depuis la N134 au carrefour avec la D918, par les D918, D919 en traversée des villages d’Issor, Arette, Aramits, Ance, Féas jusqu’à la D6 et la D55 à Oloron Sainte-Marie. Dans le sens France – Espagne : depuis le carrefour entre la N134 et la D55 à Oloron Sainte Marie, par la D6, les D919, D918 en traversée des villages de Féas, Ance, Aramits, Arette, Issor jusqu’au carrefour avec la N134.

Hors week-end, la circulation sera gérée par un alternat par feux sur la longueur du chantier jusqu’au lundi 12 décembre 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.